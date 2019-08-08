Россиянка родила третью двойню подряд

Женщине теперь предстоит воспитывать семерых детей.

Об этом стало известно 8 августа. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Женщина родила двойню в Химках – в этом, в общем-то, нет ничего удивительного, но это уже третья двойня у россиянки.

«В подмосковных Химках на свет появились двойняшки — мальчик и девочка. Скажете, что тут такого? И были бы правы, если б это не была уже третья двойня подряд в одной семье»,

— написала омбудсмен в своем Instagram.

Отмечается, что у женщины не шесть детей, а семь – первую дочку она родила без пары, а все остальные дети рождались исключительно по двое. Планирует ли россиянка рожать еще – не уточняется.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Разумовская из сериала «Мажор» неожиданно родила. Разумовская также опубликовала в свой Instagram фото вместе с мужем с подписью: «Малыш прибыл в этот мир.» На фото актриса еще беременная.