Два Су-34 столкнулись в воздухе над Липецком

Два Су-34 столкнулись в воздухе над Липецком
Столкновение произошло в ходе выполнения учебно-тренировочного задания. Фото: https://pixabay.com/

В Липецкой области произошло столкновение двух истребителей-бомбардировщиков Су-34. Авария произошла в ходе учебного полета.

Как сообщает РЕН ТВ, причиной происшествия стала потеря визуального контакта. В результате произошло соприкосновение самолетов в воздухе: конец крыла одного истребителя задел кабину другого, а попытка избежать аварийной ситуации привела к повторному столкновению. Обломками был задет двигатель одного из самолетов.

Истребители, несмотря на полученные повреждения, транспортные средства удалось посадить. Обошлось без жертв, никто из пилотов не пострадал.

Однако обеим машинам предстоит серьезный ремонт.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об авиакатастрофе в Ставропольском крае, где потерпел крушение военный самолет Су-25УБ. К несчастью, оба пилота погибли, их тела обнаружили позднее.

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