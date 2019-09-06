Пожар в комуналке на Наличной потушили за 40 минут

В Василеостровском районе Северной столицы случился пожар. Огонь охватил 15-комнатную квартиру сегодня, 6 сентября.

О случившемся в часть сообщили 0:15. Возгорание случилось в одном из помещений коммунальной квартиры на Наличной улице. Ликвидировать пожар спасателям удалось за 40 минут.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, на место происшествия прибыли 12 пожарных и три единицы спецтехники. Информация о пострадавших и причина возгорания неизвестны.

Ранее в GazetaSPb сообщали о массовом ДТП на проспекте Культуры. Сегодня утром там столкнулись три маршрутки и легковой автомобиль. О случившемся рассказал очевидец в одной из групп соцсети «ВКонтакте». Информация о пострадавших не сообщается.