Прокуратуру не устроили смешные зарплаты в транспортной компании

Проверяющие убедились, что зарплата за месяц оказывается меньше МРОТ. Фото: pixabay.com

Проверяющие убедились, что зарплата за месяц оказывается меньше МРОТ. Фото: pixabay.com

Петербургский перевозчик платил водителям по 1,5 рубля за 1 км пробега автомобиля.

Сотрудники прокуратуры Московского района Петербурга проверили работу компании “Монополия”, которая занимается перевозками. Зарплаты ее сотрудников не устроили проверяющий орган.

Инспекторы выяснили, что компания заключила с некоторыми водителями такие договоры, что тарифная ставка в них составляет 1,5 рубля на 1 км пробега автомобиля, сообщили GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат, в прокуратуре Санкт-Петербурга 6 сентября. Проверяющие произвели нехитрые подсчеты и убедились, что зарплата за месяц оказывается меньше МРОТ.

Прокуратура вынесли “Монополии” представление, которые сейчас изучают. В ведомстве заявили, что проконтролируют соблюдение трудовых прав жителей Санкт-Петербурга.

Ранее GazetaSPb сообщила, что баскетболисты петербургского “Спартака” сидят вовсе без зарплат.