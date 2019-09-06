Баскетболисты петербургского “Спартака” сидят без зарплаты

Некоторые не получали денег уже полгода — клуб обещает закрыть задолженность до конца сентября.

Игроки БК “Спартак” Санкт-Петербурга играют задаром: клуб задолжал баскетболистам зарплату. Сейчас команда готовится к новому сезону.

Некоторым из баскетболистов не платят денег уже от 2 до 6 месяцев, сообщает Piter.Tv 6 сентября. В клубе заявили, что задолженность по зарплатам действительно есть, но ее собираются закрыть до конца сентября.

“Спартак” закончил прошлый сезон в “финале четырех” Кубка России и взял серебро в Суперлиге-1. Сейчас команда тренируется в Санкт-Петербурге, а в середине сентября отправится в Сербию, где хочет провести несколько товарищеских игр.

БК “Спартак” существует с 1935 года. На сезон 2014/2015 клуб расформировали, но затем он вернулся в Суперлигу.

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