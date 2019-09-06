Беглов и Дрозденко открыли экспозицию в музее блокады Ленинграда

На базе музея появится Научный центр, где займутся деталями Ленинградской битвы.

Три Александра — Беглов, Дрозденко и Гуцан — открыли новую экспозицию в музее обороны Ленинграда. 8 сентября жители Санкт-Петербурга и Ленобласти вспомнят жертв блокады.

Дрозденко похвалил ученых, занимавших деталями экспозиции. Губернатор Ленобласти заявил, что память о блокаде — общая, как для ленинградцев, так и жителей Санкт-Петербурга, сообщили GazetaSPb в администрации Ленобласти 6 сентября.

Музей обороны и блокады Ленинграда продолжит развиваться — на его базе появится Научный центр, посвященной истории Ленинградской битвы.

Блокада Ленинграда продлилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Потери СССР превысили 1 млн человек — из этой цифры свыше 600 тысяч составляют гражданские. Музей находится на Соляном переулке и работает с 10 до 18 часов, а в среду — с 12:30 до 20:30.

Ранее GazetaSPb сообщила, что автор блокадного монумента “Разорванное кольцо» скончался накануне.