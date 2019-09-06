Илон Маск заявил, что не дарил Лукашенко электрокар Tesla

Электромобиль, которым президент Белоруссии похвастался перед школьниками, стоит $165 тысяч.

Бизнесмен Илон Маск не дарил машину Tesla Александру Лукашенко. Президент Белоруссии рассказал о подарке белорусским школьникам 2 сентября.

Издание “Белорусский партизан” первым засомневалось в словах Лукашенко и опубликовало материал на эту тему в Twitter. Пользователь с именем “Слава Украине” спросил самого Маска, дарил ли тот что-то подобное и тот ответил в Twitter: “Э, нет”. Предприниматель активно пользуется соцсетью с 2009 года и набрал 28 миллионов подписчиков.

Электрокар, который Лукашенко получил еще в 2017 году, стоит $165 тысяч или почти 11 млн рублей. При этом у президента Белоруссии есть много других машин — китайские партнеры дарили ему Geely, а российские — Maybah.

Заправки в Белоруссии для электромобилей уже работают, впрочем, едва ли их достаточно для того, чтобы электромобили получили более широкое распространение.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Маск предупредил человечество о демографической катастрофе.