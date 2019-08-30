Илон Маск предупредил человечество о демографической катастрофе

Илон Маск предупредил человечество о демографической катастрофе
Илон Маск. Фото: Dan Taylor/Heisenberg Media

Американский инженер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что чрез 20 лет человечество ожидает демографический коллапс.

По словам Илона Маска, которые приводит РИА Новости, с каждым годом его все больше беспокоит вопрос рождаемости. Миллиардер, вопреки мнению большинства о перенаселении планеты, считает, что в скором времени мир столкнется с демографическим коллапсом.

Он подчеркнул, что через два десятка лет произойдет «именно демографический коллапс, а не взрыв». Об этом он рассказал на конференции по искусственному интеллекту в китайском Шанхае.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Рогозин назвал появление Илона Маска вызовом «Роскосмосу». Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем обращении к аудитории молодежного образовательного форума «Машук-2019» отметил высокую роль Илона Маска в развитии госкорпорации.

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Илон Маск предупредил человечество о демографической катастрофе