Контрабандиста с гашишом в Cadillac поймали на границе с Эстонией

Брикеты достают из тайников. Фото: скриншот видео ГУ МВД по СПБ и ЛО

Брикеты достают из тайников. Фото: скриншот видео ГУ МВД по СПБ и ЛО

Петербуржец спрятал в машине 110 брикетов с наркотиками общим весом в 63 кило.

Полицейские и пограничники перекрыли канал контрабанды наркотиков на границе. Петербуржец вез гашиш в своем Cadillac, но его поймали на пункте пропуска Ивангород.

Машину остановили на границе России и Эстонии, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 6 сентября. В тайниках машины нашли 110 брикетов с запрещенными веществами. Экспертиза показала, что 46-летний мужчина вез гашиш, масса контрабанды составила 63 кг.

Задержанный рассказал, что купил товар в Голландии, но ничего не знает о продавце — сделка была «одноразовой».

Полицейские главка МВД Петербурга и ЛО возбудили дело о контрабанде наркотиков. Задержанного уже решили арестовать. Фигурант может получить от 10 до 20 лет тюрьмы, если его вину докажут.

Ранее GazetaSPb сообщила, что ураган Дориан выбросил на пляжи Флориды 25 пакетов с кокаином.