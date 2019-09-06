Мутко доволен новым снижением ключевой ставки

Вице-премьер что к концу 2019 года ставка по ипотеке упадет до 9%.

Виталий Мутко считает, что снижение ключевой ставки отразится на рынке ипотеки в конце осени. Вице-премьер РФ заявил, что ипотечную ставку нужно снизить до 8%.

Мутко заявил 6 сентября, что понижение ставки Центробанком не может иметь мгновенный эффект. Напомним, Банк России опустил ставку до 7%. Вице-премьер считает, что к концу года ставка по ипотеке упадет до 9%.

Ключевую ставку утверждают восемь раз в году — это ключевой инструмент денежно-кредитной политики. Ее ввели в 2013 году. В Банке России 6 сентября отметили, что инфляция замедляется, но при этом российская экономика растет не так быстро, как ожидалось.

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