Пешеходную набережную Карповки не открыли из-за дождя

Пешеходную набережную Карповки не открыли из-за дождя
Символическая скамья "Карп", украшающая пешеходную набережную. Фото: группа Администрации Петроградского района

Открытие нового городского пространства, запланированное на 6 сентября, отложили из-за непогоды.

Торжественное мероприятие пришлось перенести, как сообщили в группе Администрации Петроградского района «Вконтакте». Но можно полюбоваться представленными свежими фотографиями, на которых видно, что пешеходную набережную озеленили, оснастили красивыми плиточными дорожками и украсили современной скамьей символизирующей карпа под одноименным названием. В администрации района пообещали, что открытие состоится в самом скором времени.

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что на благоустройство набережной реки Охты Красногвардейскому району выделили 100 миллионов рублей. Средства будут предоставлены из городского бюджета. Осуществить проект планируется к 2022 году.

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