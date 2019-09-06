Пешеходную набережную Карповки не открыли из-за дождя

Открытие нового городского пространства, запланированное на 6 сентября, отложили из-за непогоды.

Торжественное мероприятие пришлось перенести, как сообщили в группе Администрации Петроградского района «Вконтакте». Но можно полюбоваться представленными свежими фотографиями, на которых видно, что пешеходную набережную озеленили, оснастили красивыми плиточными дорожками и украсили современной скамьей символизирующей карпа под одноименным названием. В администрации района пообещали, что открытие состоится в самом скором времени.

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что на благоустройство набережной реки Охты Красногвардейскому району выделили 100 миллионов рублей. Средства будут предоставлены из городского бюджета. Осуществить проект планируется к 2022 году.