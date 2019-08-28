На благоустройство набережной Охты выделили 100 миллионов

На благоустройство набережной Охты выделили 100 миллионов
Набережную Охты благоустроят в 2022 году. Фото: Википедия

Красногвардейский район Петербурга получит деньги на благоустройство набережной реки Охты. Проект занял первое место на конкурсе «Родной район».

В рамках конкурса на благоустройство набережной выделят 100 млн рублей. Средства будут предоставлены из бюджета города.

Проект благоустройства охватывает набережную от Ладожского парка до дома молодежи «Квадрат». Облагородить участок планируется в 2022 году, сообщает администрация Красногвардейского района.

Финал конкурса «Родной район» прошел 27 августа. Участие в нем приняли восемнадцать районов Петербурга. В конкурсную комиссию вошли представители комитета по благоустройству, комитета по градостроительству и архитектуре, совета муниципальных образований и профильных структур. Возглавил её вице-губернатор Николай Бондаренко.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге после ремонта открыли сквер на пересечении улицы Лабутина и Лермонтовского проспекта.

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