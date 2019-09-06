Быстров объяснил, как оказался у дверей гей-клуба

Экс-полузащитник “Зенита” ужасно относится к мужчинам нетрадиционной ориентации.

Владимир Быстров рассказал, как получил по лицу у бара в центре Санкт-Петербурга. Экс-полузащитник “Зенита” оказался у дверей гей-клуба в прошлом сентябре.

Футболисту ударили по лицу в прошлом сентябре, но Быстров не стал давать сдачи. Ведущая канала YouTube-канала «Быстров и Кларк» Наталья Кларк спросила спортсмена, как он оказался у дверей специфического увеселительного заведения и о ее отношении к мужчинам нетрадиционной ориентации.

Быстров признался, что “ужасно относится” к геям, а у дверей клуба оказался по ошибке: напился и перепутал. Футболист объяснил, что даже не понял, что его ударили. По его словам, его обидчик позже признался, что был неправ.

Футболист последний раз выходил на поле в ноябре 2017 года в составе тульского “Арсенала”, но с тех пор не играет из-за травмы. Сейчас Быстрову 35 лет.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Быстров рассказал о “русской мафии” Спаллетти.