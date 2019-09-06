Соль не так вредна, как о ней говорят

Соль не так вредна, как о ней говорят
На здоровье может повлиять только чрезмерное употребление соли - более шести граммов в день. Фото: pixabay

В ходе исследования ученые опровергли миф о вреде соли для человека. Лишь чрезмерное употребление соли может негативно сказаться на организме.

Исследование показало, что соль в умеренных количествах не способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а также не увеличивает риск смертности, что является распространенным мифом. Информация о этом представлена в отчете Европейского сообщества кардиологов.

Работа ученых подтвердила ложность мнения, будто соль вредит организму даже в незначительных количествах. Отмечается, что на здоровье может повлиять только чрезмерное употребление соли — более шести граммов в день.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ученые связали малоподвижный образ жизни с риском ранней смерти. Норвежские кардиологи заявили о том, что у людей, который ведут сидячий образ жизни на протяжении 20 лет, наблюдается повышенный риск преждевременной смерти.

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