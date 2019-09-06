Двухголового змея нашли в лесу Нью Джерси

Два мозга работают независимо друг от друга. Фото: AP News

Два мозга работают независимо друг от друга. Фото: AP News

Гремучник не сможет выжить в диких условиях, поэтому о нем позаботятся люди.

Двухголовую змею нашли в хвойном лесу Нью Джерси (штат США). Полосатый гремучник имеет сразу два мозга и они работают независимо друг от друга.

Сотрудники местной ассоциации герпетологов (ученых, занимающихся пресмыкающимися и земноводными) нашли рептилию в гнезде, где гремучник дал потомство в конце августа, сообщает NJ Advance Media. Раньше таких двухголовых гремучников никогда не находили в Нью Джерси. Ученые возьмут змею под опеку — скорее всего, гремучник не выживет в диких условиях, потому что головы обязательно где-нибудь застрянут.

Полосатые гремучники достигают в длину 1,5-1,9 м. Самки рождают от пяти до 17 детенышей в сентябре. Яд опасен.

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