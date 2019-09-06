Лихач на Porsche насмерть сбил четверых пешеходов в центре Берлина

Водитель иномарки, не справившись с управлением, сбил шестерых пешеходов на тротуаре в центре немецкой столицы. Погибли четыре человека, включая ребенка

Авария произошла около 20:00 мск в районе Митте 6 сентября. По словам очевидцев, водитель за рулем автомобиля Porsche на большой скорости выехал в людей на тротуаре. Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали четыре человека, включая одного ребенка. Еще двое пострадавших с различными травмами госпитализированы в медучреждение.

Движение транспорта в районе, где произошла трагедия, временно приостановлено. На месте происшествия работают экстренные службы. Об этом сообщает газета Berliner Morgenpost.

Ранее GazetaSPb сообщала, что иномарка сбила бабушку на тротуаре в Московском районе. ДТП с участием «Киа Рио» и пешехода произошло возле дома 12 по Пулковской улице в Московском районе Петербурга.