Лихач на Porsche насмерть сбил четверых пешеходов в центре Берлина

Лихач на Porsche насмерть сбил четверых пешеходов в центре Берлина
На месте происшествия работают экстренные службы. Фото: pixabay

Водитель иномарки, не справившись с управлением, сбил шестерых пешеходов на тротуаре в центре немецкой столицы. Погибли четыре человека, включая ребенка

Авария произошла около 20:00 мск в районе Митте 6 сентября. По словам очевидцев, водитель за рулем автомобиля Porsche на большой скорости выехал в людей на тротуаре. Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали четыре человека, включая одного ребенка. Еще двое пострадавших с различными травмами госпитализированы в медучреждение.

Движение транспорта в районе, где произошла трагедия, временно приостановлено. На месте происшествия работают экстренные службы. Об этом сообщает газета Berliner Morgenpost.

Ранее GazetaSPb сообщала, что иномарка сбила бабушку на тротуаре в Московском районе. ДТП с участием «Киа Рио» и пешехода произошло возле дома 12 по Пулковской улице в Московском районе Петербурга.

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