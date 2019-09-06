Названы самые ужасные поступки в «Игре престолов»

Тирион Ланнистер. Фото: Кадр из сериала "Игра Престолов"
Тирион Ланнистер. Фото: Кадр из сериала "Игра Престолов"

В Сети опубликовали топ-10 худших поступков главных персонажей в культовом сериале «Игра престолов».

В рейтинге ужаснейших поступков портала Screen Rant лидирует Дейнерис Таргариен с ее уничтожением Королевской гавани. Бурерожденная спалила город дотла после того, как битва завершилась.

На втором месте расположился Джон Сноу, поклявшийся в верности Матери Драконов. Из-за клятвы его сочли предателем и он потерял свое влияние на Севере. Фанаты предполагают, что если бы он не поклялся, то финал сериала обернулся бы совершенно другим концом.

Третье место заняла Санса Старк, которая была уверена в том, что Джоффри помилует Неда Старка, если последний сознается в измене. Чего, как все знают, не произошло.

В список также попал Бран Старк, который обвиняется в гибели Ходора, а также Арья Старк, поверившая в предательство сестры.

Робба Старка издание называет виновником Красной свадьбы — одного из самых страшных побоищ сериала. Этого бы не произошло, если бы он женился на дочери Уолдера Фрея.

Худшим поступком Джейме Ланнистера признали происшествие с маленьким раном Старком, когда Ланнистер вытолкнул его из окна башни. Тирион Ланнистер обвиняется в убийстве своей возлюбленной Шайи и своего отца Тайвина. Их сестра Серсея упрекается в поступках, повлекших за собой самоубийство Томмена.

Самым жестоким эпизодом с Джоффри Баратеоном назвали убийство Неда Старка, что повлекло за собой все основные события сериала.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Кит Харингтон из «Игры престолов» сыграет супергероя Marvel.

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Названы самые ужасные поступки в «Игре престолов»
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