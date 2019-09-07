Макаров призвал Кокорина и Мамаева к ответственности

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал досрочное освобождение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Он отметил, что произошедшая со спортсменами история заставляет о многом задуматься. В частности, об образе спортсмена как носителя социальных ценностей.

Кокорин и Мамаев, как подчеркнул Макаров, должны максимально ответственно вести себя за пределами футбольного поля.

«Каждое их публичное действие, каждое слово попадает в зону внимания миллионов болельщиков. А самое главное — миллионов детей», — сказал спикер парламента.

Примерами для подражания, по мнению спикера, были спортсмены прошлых лет: Валерий Харламов, Владислав Третьяк и Лев Яшин.

Напомним, Алексеевский районный суд 6 сентября принял решение об условно-досрочном освобождении Павла Мамаева и Александра Кокорина. В колонии они отбывали наказание за участие в двух драках.

На свободу Мамаев и Кокорин выйдут 17 сентября.