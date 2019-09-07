СЗТУ ищет новое здание для электронных таможен за 495 миллионов

Северо-Западное таможенное управление приобретает новое здание для своих подразделений. Стоимость переезда составит порядка 495 млн 993 тыс. рублей.

В новые офисы переедут Северо-Западная электронная таможня и центры электронного декларирования Северо-Западного таможенного поста и Балтийского таможенного поста. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 6 по 23 сентября. Результаты конкурса объявят 26 сентября.

Разместить новые офисы подразделений СЗТУ, согласно конкурсной документации, планируется в нежилом здании или бизнес-центре в Центральном районе. Здание должно находиться максимум в 10-20 минутах ходьбы от метров, в шаговой доступности от остановок общественного транспорта.

Офисы займут порядка 3,4 тыс. квадратных метров. Планировка помещений должна подходить для организации openspace, стены офисов должны быть гладкими, без признаков поражения грибком.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что штаб-квартира компании «Илим» может переехать в здание на набережной Фонтанки, 57.