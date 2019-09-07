Петербуржец получил подписку о невыезде за уничтожение деревьев

В Красносельском районе Петербурга после уничтожения нескольких деревьев возбудили уголовное дело.
О случившемся в отдел полиции сообщили в пятницу, 6 сентября. На проспекте Ленина около дома №81 неизвестные уничтожили восемь лип, посаженных около двух лет назад.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили двоих подозреваемых в содеянном. Один из них задержан, ранее судимому жителю Ленобласти 18 лет. Ему назначили подписку о невыезде.
Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту вандализма возбуждено уголовное дело. Ущерб составил около 38 тыс. рублей.
В настоящее сотрудники правопорядка занимаются розыском второго злоумышленника, его личность установлена.
Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП у ТРК Мега Дыбенко. Там столкнулись две иномарки.