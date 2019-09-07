В Петербурге прозвучат имена жертв блокады Ленинграда

Жителей Северной столицы призывают вспомнить поименно жертв блокады на одной из площадок города.
Инициатором общегородской акции выступила группа «Комитет 8 сентября». Списки погибших в дни блокады будут зачитаны с площадки Выставочного зала «Арт-Курорт» в воскресенье, 8 сентября. В этот день в 1941 году началась блокада Ленинграда.
Мероприятие состоится с 12:00 до 13:00.
Жителям также предлагают прочитать свои списки или предложенные на городских площадях, у Русского музея, Зимнего дворца, в библиотеках и школах.
Ранее в GazetaSPb сообщали о запуске мобильного приложения «Блокада.Имена». Оно будет доступно в App Store с завтрашнего дня.