В Мурино вернули водоснабжение после коммунальной аварии

В Мурино вернули водоснабжение после коммунальной аварии
Фото: Pixabay

Сразу несколько домов сидели без воды около восьми часов.

Об этом стало известно сегодня, 7 сентября. Обо всем сообщили в администрации населенного населения. В Мурино случилась коммунальная авария в эту субботу ближе к 11 часам утра.

Все произошло на Оборонной улице – на место вызвали ремонтную бригаду ООО «НВА». Оказалось, что прорвало трубу, из-за чего без воды остались дома № 36, 45, 47, 51/1, 53, 55, а также здания почты и МЧС. В ожидании находились 427 семей.

Работы по восстановлению водоснабжения длились восемь часов. Местных жителей все это время обеспечивали питьевой водой. Что стало причиной инцидента – непонятно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Водоканал» и УК «Мурино» решат проблему мутной воды в Мурино. Местные жители выставляют фотографии, на которых видно, что из кранов течет желтоватая вода. Они также отмечают, что фильтры в борьбе с проблемой не помогают.

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В Мурино вернули водоснабжение после коммунальной аварии
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