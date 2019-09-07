На Пироговской набережной образовался затор из-за ДТП

Участниками аварии стали три автомобиля.

Все случилось в ночь с 7 на 8 сентября. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла в Выборгском районе на Пироговской набережной. Ее участниками стали три машины, массовое ДТП стало причиной затора, но ночью вряд ли образуется большая пробка. На снимках видно, что несколько транспортных средств стоят в ожидании.

Пока непонятно, вызывали ли спецслужбы, а также не уточняется, есть ли пострадавшие. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

«Солярис», «Логан», «Киа»,

— перечислил один из комментаторов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что иномарки перегородили проезд по Обводному каналу. Инцидент случился сегодня, 7 сентября, поздним вечером около дома №163. Со слов очевидцев, на месте столкнулись два автомобиля белого цвета. Теперь транспортные средства почти не объехать.