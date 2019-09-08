Полиция Петербурга перешла на усиленный режим работы

Полицейские приготовились реагировать на все сообщения о нарушениях до конца выборов.

Полиция Санкт-Петербурга перешла на усиленный режим работы. Правоохранительные органы обеспечат безопасность до конца выборного процесса — то есть до 8 часов вечера, когда избирательные участки закроются.

Начальник по охране общественного порядка Виктор Борисенко заявил 8 сентября, что полицейские готовы среагировать на любые данные о нарушениях.

На практике это может означать, что полицейским растянули рабочий день. Всего в Петербурге работают 1944 избирательных участка — на большинстве из них есть наблюдатели и стоят камеры. Глава Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко заявил, что в день выборов 8 сентября возможны информационные вбросы.

Ранее GazetaSPb сообщила данные о явке в первые часы избирательного процесса.