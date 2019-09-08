Петербуржцам на выборах предлагают выбрать концепцию нового арт-парка

В день выборов губернатора Санкт-Петербурга на избирательных участках жителям города предлагают выбрать концепцию нового арт-парка на проспекте Добролюбова «Тучков буян».

Ранее петербуржцам предлагалось выбрать название парка. За победивший вариант, «Тучков буян», отдали свои голоса 27% участников. Голосование окончилось 3 сентября. Теперь у горожан есть возможность повлиять на его концепцию: в опроснике указаны объекты, которые могут установить в арт-парке. Среди представленных вариантов есть зимний фонтан, главный городской каток, ботанический сад, городской пляж, детский городок и выставка современной скульптуры.

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала о выборах губернатора Петербурга, которые проходят сегодня, 8 сентября. В выборах принимают участие три кандидата: Александр Беглов, Михаил Амосов и Надежда Тихонова.