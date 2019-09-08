На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 вандалов

На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 вандалов
Вандалов поймали на объекте "Роскосмоса". Фото: twitter.com/roscosmos

В воскресенье службой безопасности задержаны 14 человек, которые намеревались пробраться на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.

Утром 8 сентября на КПП служба безопасности совместно с охраной госкорпорации «Роскосмос» задержали сначала двоих, а потом еще двенадцать человек, согласно информации, указанной на сайте Роскосмоса. В госкорпорации пояснили, что задержанные хотели сделать снимки внутри на крыше и внутри режимного объекта, чтобы затем опубликовать их в Сети.

Позже правоохранители выяснили, что на территорию предприятия планировала проникнуть группа вандалов до 50 человек, с целью повреждения оборудования.

Ранее GazetaSPb сообщала, что вандалы портят фотографии ветеранов в парке Победы Приморска. Неизвестные испортили стенды с фотографиями мемориала в честь участников Великой Отечественной войны в Ленобласти.

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На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 вандалов