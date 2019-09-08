Россельхознадзор запустил сервис для перевозки животных в Петербурге и Ленобласти

С помощью нового сервиса владельцы домашних питомцев могут получить информацию о необходимых прививках для животного, которое будут перевозить. Фото: pixabay

С помощью нового сервиса владельцы домашних питомцев могут получить информацию о необходимых прививках для животного, которое будут перевозить. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях появился онлайн-сервис «Перевозка кошек и собак». Сейчас он работает в тестовом режиме на сайте Россельхознадзора.

С помощью нового сервиса владельцы домашних питомцев могут получить информацию о необходимых прививках для животного, которое будут перевозить. На портале можно узнать перечень документов, которые понадобятся хозяину животного при международной перевозке.

Также с помощью сервиса можно записаться в подразделение Управления Россельхознадзора, где оформляют документы. Эта функция поможет ускорить процесс получения международных ветеринарных сопроводительных документов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что “Единой карте петербуржца” добавят сервисов. Развитие “Единой карты петербуржца” (ЕКП) закончат в 2020 году. Проекту потребуется еще 340 млн рублей из бюджета, зато петербуржцы получат 9 новых сервисов.