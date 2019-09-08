Командир самолета президента рассказал о питании Путина на борту

Принцип питания на борту номер один не сильно отличается от принципов гражданской авиации. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Принцип питания на борту номер один не сильно отличается от принципов гражданской авиации. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Командир борта номер один Владимир Федорушкин поведал о том, как происходит питание во время полета и что Владимир Путин не всегда доволен приготовленной пищей.

Летчик рассказал, что вся еда готовится заранее, затем готовое упаковывают в закрытые контейнеры и привозят сразу на рейс. Бортпроводники вскрывают контейнеры уже в полете, разогревают кремлевские обеды и подают президенту. В двухэтажном Ил-96 кухня расположена на первом этаже, оттуда главе государства и приносят еду

Как сообщает РИА Новости, Путин не всегда доволен качеством представленных блюд. Но, по словам экс-пилота Федорушкина, первые лица вообще не очень много едят во время полетов.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb cообщала о рассказе Владимира Федорушкина об экстремальной посадке президентского самолета с Путиным на борту.