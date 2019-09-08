В Петербурге состоится концерт Мота в Roof Place

Известный рэпер Мот или артист лейбла BlackStar Матвей Мельников порадует сегодня петербуржцев своим выступлением в пространстве Roof Place. Концерт стартует в 19:00.

Информацию о выступлении певец разместил в своем Instagram.

Матвей Мельников начал писать песни в 2006 году, первоначально это был фристайл. Позже артист стал создавать более взрослые, серьезные тексты. Дебютный альбом певца Remote вышел в 2011 году. В 2013 он заключил контракт с лейблом BlackStar. Среди самых известных треков Мота — «Абсолютно всё», «Капкан», «Она не твоя» и другие.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что Егор Крид, известный исполнитель и артист BlackStar расторгает контракт с лейблом, поскольку хочет заниматься своей карьерой самостоятельно. Певец отметил, что продолжит выступать под известным всем псевдонимом.