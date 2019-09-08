Эксперты ВЦИОМ назвали лидера губернаторской гонки

Согласно проведенному опросу, пост должен занять Александр Беглов.

Об этом стало известно сегодня, 8 сентября. Обо всем рассказали во Всероссийском центре исследования общественного мнения в России. Эксперты опросили людей, которые могут принимать участие в выборах. Около 56% петербуржцев признались, что хотят видеть на посту губернатора именно Александра Беглова – он занимал эту должность на протяжении года и смог завоевать доверие половины опрошенных.

Напоминаем, что на данный момент обработали 0,2% бюллетеней. Большинство пока голосуют за Беглова – около 85% горожан поддержали его. Второе место занимает Амосов, третье – Тихонова.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Госдуме прокомментировали промежуточные итоги выборов губернатора в Петербурге. Депутат Катенев заявил, что предварительные результаты говорят о стабильной ситуации в городе.