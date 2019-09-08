Беглов перечислил задачи для будущего губернатора

Врио губернатора уже успел понять специфику города и нужды местных жителей, поэтому поделился опытом.

Об этом стало известно сегодня, 8 сентября. Обо всем врио губернатора Александр Беглов рассказал в эфире программы на телеканале «78.ру». Он заявил, что неважно, кто станет губернатором – ему придется решать первостепенные задачи. Сейчас, подчеркнул он, важна подготовка к зимнему периоду. Нужно сформировать бюджет, а также подготовить к холодным месяцам котельные. Также в ближайшее время пройдут чтения, на которых решат, как формировать городской бюджет на несколько лет вперед. По мнению Беглова, каждый день важен.

Немало важно привести в порядок дороги, открыть парки и успеть сделать все, что будет невозможным после наступления сезона дождей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Беглов прокомментировал новость о нарушениях на выборах. Он подчеркнул, что из них выборов губернатора касались только несколько инцидентов, что самовыдвиженец назвал хорошим показателем.