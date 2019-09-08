В Колпино госпитализировали мужчину после падения с лестничного пролета

Он получил тяжелые травмы, так как «летел» вниз шесть этажей.

Об этом стало известно сегодня, 9 сентября. Обо всем сообщает «Комсомольская правда Санкт-Петербург».

Все случилось в Колпино в одном из домов. 46-летний мужчина упал с лестничного пролета с шестого этажа. Он получил серьезные травмы – у него диагностировали кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, гематому лба, закрытые переломы костей носа, груди, таза и позвоночника. Пока непонятно, как именно все произошло. Мужчина находится под наблюдением врачей в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что за пострадавшим в ДТП на КАД прилетел вертолет. По какой причине так вышло – не уточняется. Известно лишь, что одному человеку понадобилась помощь врача – ему вызвали вертолет, который должен был оперативно доставить пострадавшего в Елизаветинскую больницу.