Петербург занял второе место в рейтинге по индексу рынка труда

На восьмой строчке рейтинга Ленобласть. Фото: pixabay.com

На восьмой строчке рейтинга Ленобласть. Фото: pixabay.com

В рейтинге по индексу труда за 2018 год Петербург занял второе место. На первой строчке рейтинга оказалась Москва.

Индекс труда в столице составил 95,3, когда у Петербурга — 92,3. Третье место заняла Московская область. Там показатель составил 81,3.

Согласно списку регионов, составленному специалистами РИА Новости, на четвертом месте Ханты-Мансийский автономный округ – 78. Замыкает пятерку лидеров Республика Татарстан, где показатель 72,2.

В числе десяти регионов также Ленинградская область, которая заняла восьмую строчку рейтинга.

Среди показателей, которые специалисты использовали при расчете, оказались уровень заработной платы, условия труда и занятость

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