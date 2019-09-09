Неизвестный похитил из квартиры пять курток, травмат и приставку в Петербурге

Полиция Центрального района разыскивает преступника, похитившего имущество из квартиры на 80 тысяч рублей.

Согласно данным ГУ МВД по городу и области, в период с 6 по 8 сентября неизвестный взломал замки в квартире дома на Большой Московской, проник внутрь и, прихватив с собой пять курток, ноутбук, игровую приставку и травматический пистолет, скрылся.

Хозяин вещей 1966 года рождения обратился в полицию с заявлением о краже в воскресенье, 8 сентября. Материальный ущерб оценили в 80 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Злоумышленник разыскивается.

Ранее GazetaSPb сообщала, что неизвестные вломились в квартиру с ножом в Кировском районе. Угрожая ножом, они вошли в жилище и похитили мобильный телефон. После этого они скрылись с места происшествия. В этот же день пострадавшая обратилась в полицию.