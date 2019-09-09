Домостроительную улицу Петербурга наконец осветили

Домостроительную улицу Петербурга наконец осветили
В ходе работ установили 44 опоры с 59 светильниками. Фото: "Ленсвет"

Переходы, остановки и перекресток с 6-м Верхним переулком получили дополнительные фонари.

Рабочие поставили фонари на Домостроительной улице Петербурга. Эта магистраль длиной в 650 м в Выборгском районе долгое время жила без света.

Освещение поставили от 5-го Верхнего переулка и до Культуры, сообщили GazetaSPb в “Ленсвете” 9 сентября. В ходе работ установили 44 опоры с учетом особенностей грунта и ветра с 59 светильниками. Несколько дополнительных фонарей теперь стоят рядом с переходами, остановками и перекрестком с 6-м Верхним.

Работами по установке опор и светильников занималось ГКУ “Управление заказчика”. Рабочие “Ленсвета” подключили фонари к электросети.

Ранее GazetaSPb сообщила о завершении работ по освещению микрорайона на Малой Балканской улице.

выборгский район домостроительная освещение фонари
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Коричневую» ветку метро продолжили на 1,5 км за начало сентября
Памфилова заявила об отмене итогов выборов в МО «Народный»
Домостроительную улицу Петербурга наконец осветили
На «Нарве» в течение года будет ограничено движение
Француз Гризманн объяснил, что не забил пенальти из-за жены
Беглов заявил, что выборы показали культурный статус Петербурга
В Ленобласти мигрант изнасиловал 83-летнюю старушку
Клыкастая полусъеденная гусеница свалилась на британцев