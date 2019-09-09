Домостроительную улицу Петербурга наконец осветили

Переходы, остановки и перекресток с 6-м Верхним переулком получили дополнительные фонари.

Рабочие поставили фонари на Домостроительной улице Петербурга. Эта магистраль длиной в 650 м в Выборгском районе долгое время жила без света.

Освещение поставили от 5-го Верхнего переулка и до Культуры, сообщили GazetaSPb в “Ленсвете” 9 сентября. В ходе работ установили 44 опоры с учетом особенностей грунта и ветра с 59 светильниками. Несколько дополнительных фонарей теперь стоят рядом с переходами, остановками и перекрестком с 6-м Верхним.

Работами по установке опор и светильников занималось ГКУ “Управление заказчика”. Рабочие “Ленсвета” подключили фонари к электросети.

Ранее GazetaSPb сообщила о завершении работ по освещению микрорайона на Малой Балканской улице.