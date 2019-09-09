Ученые рассказали, можно ли перестать думать

Мозг не прекращает работать ни на минуте, если живет, а вот внутренний диалог можно на время оборвать.

Американский ученый ответил на вопрос, может ли человек перестать думать. Майкл Халасса уверен, что ответ зависит от самого определения слова “мышление”.

Доцент Массачусетского технологического университета напомнил, что мысль — это химическое взаимодействие клеток мозга, сообщает LiveScience. Поэтому человек продолжает мыслить даже находясь в бессознательном состоянии, например, во сне.

При этом человек способен остановить внутренний мыслительный диалог хотя бы на время, уверен ученый. Для этого используют такие практики, как медитация. При этом Халасса считает, что полностью остановить течение мыслей не получится.

Ранее GazetaSPb сообщила, что ученые из США научились “читать мысли” человека.