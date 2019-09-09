Путин уволит главу Северо-Западного СУ на транспорте и его зама

Сазин пришел на работу в СЗФО в 2016-ом. Фото: https://szsut.sledcom.ru

Сазин пришел на работу в СЗФО в 2016-ом. Фото: https://szsut.sledcom.ru

Сергей Сазин перейдет на работу в следственное управление Ленинградской области.

Владимир Путин якобы “обезглавил” подразделение Следственного комитета в Санкт-Петербурге. Еще неопубликованный указ должен лишить места главу СЗСУ на транспорте СКР Сазина и его заместителя Белостоцкого.

Сергей Сазин и Виктор Белостоцкий покинут посты в ближайшие дни, сообщает “Фонтанка” 9 сентября. Сазин якобы отправится управлять СУ СКР по Ленобласти. Пока неясно, что будет дальше делать Белостоцкий. Не уточняется, кто займет их места.

Сергей Сазин родился в Воронеже в 1958 году, работал в прокуратуре, с 2007 года стал зампрокурора в Орловской области. Его направили в Северо-Запад в 2016 году.

Официально информация пока не получила подтверждения. Северо-Западное управление занимается делами в 11 субъектах РФ в СЗФО.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Путин уволил помощника главы СК.