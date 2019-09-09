Путин уволит главу Северо-Западного СУ на транспорте и его зама

Сергей Сазин перейдет на работу в следственное управление Ленинградской области.
Владимир Путин якобы “обезглавил” подразделение Следственного комитета в Санкт-Петербурге. Еще неопубликованный указ должен лишить места главу СЗСУ на транспорте СКР Сазина и его заместителя Белостоцкого.
Сергей Сазин и Виктор Белостоцкий покинут посты в ближайшие дни, сообщает “Фонтанка” 9 сентября. Сазин якобы отправится управлять СУ СКР по Ленобласти. Пока неясно, что будет дальше делать Белостоцкий. Не уточняется, кто займет их места.
Сергей Сазин родился в Воронеже в 1958 году, работал в прокуратуре, с 2007 года стал зампрокурора в Орловской области. Его направили в Северо-Запад в 2016 году.
Официально информация пока не получила подтверждения. Северо-Западное управление занимается делами в 11 субъектах РФ в СЗФО.
Ранее GazetaSPb сообщила, что Путин уволил помощника главы СК.