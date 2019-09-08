Путин уволил помощника главы СК, он занимал эту должность 50 лет

Путин уволил помощника главы СК, он занимал эту должность 50 лет
Фото: https://sledcom.ru

Он покинул пост по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Об этом стало известно сегодня, 8 сентября. Обо всем сообщает «Коммерсант», ссылаясь на решение Владимира Путина. Президент России уволил помощника главы Следственного комитета Игоря Комиссарова. Ему пора выходить на пенсию, свой пост он занимал 50 лет. Все это время он занимался защитой прав детей и малообеспеченных семей.

Комментируя свой уход с должности, Комиссаров заявил, что у него нет планов на ближайшее будущее. Он заявил, что не успел нажить имущество за время службы. Все, что у него есть, — это автомобиль и мотоцикл. Комиссаров надеется, что ему удастся приватизировать служебную квартиру.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Медведев уволил замглавы ПФР из-за утраты доверия. Алексей Иванов обвиняется в получении взятки в размере 4,4 миллиона рублей.

владимир путин ск увольнение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Амосов рассказал причину низкого количества голосов за него
Итоговая явка на борах в Петербурге составила более 41%
Беглов прокомментировал новость о нарушениях на выборах
Беглов помечтал о первом дне в качестве губернатора
Хабиб Нурмагомедов набрал рекордное количество подписчиков, обогнав Ольгу Бузову
Макаров скрылся от вопросов журналистов в коридорах Мариинского дворца
100 тысяч петербуржцев предпочли голосовать из дома
В ЦИК обработали 1,48% голосов избирателей