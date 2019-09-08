Путин уволил помощника главы СК, он занимал эту должность 50 лет

Он покинул пост по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Об этом стало известно сегодня, 8 сентября. Обо всем сообщает «Коммерсант», ссылаясь на решение Владимира Путина. Президент России уволил помощника главы Следственного комитета Игоря Комиссарова. Ему пора выходить на пенсию, свой пост он занимал 50 лет. Все это время он занимался защитой прав детей и малообеспеченных семей.

Комментируя свой уход с должности, Комиссаров заявил, что у него нет планов на ближайшее будущее. Он заявил, что не успел нажить имущество за время службы. Все, что у него есть, — это автомобиль и мотоцикл. Комиссаров надеется, что ему удастся приватизировать служебную квартиру.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Медведев уволил замглавы ПФР из-за утраты доверия. Алексей Иванов обвиняется в получении взятки в размере 4,4 миллиона рублей.