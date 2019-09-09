За выходные в Ленобласти четыре человека погибли в ДТП

За прошедшие субботу и воскресенье в Санкт-Петербурге и Ленобласти зарегестрировано 683 дорожно-транспортных происшествия. Четыре из них — со смертельным исходом.

Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и ЛО сообщило, что в Петербурге за выходные произошло 515 аварий, среди них 28 ДТП с получившими травмы. Всего пострадало 37 человек, включая 5 детей.

В Ленинградской области показатель ниже: 168 аварий и 19 пострадавших. Но смертельные инциденты также произошло в ЛО. Всего жертвами ДТП стали четыре человека.

Ночью 8 сентября в Тосненском районе столкнулись BMW и Honda, погибли трое мужчин, находящихся в салоне BMW.

В Выборгском районе 9 сентября на 20—м километре трассы Зеленогорск—Приморск—Выборг погиб водитель Renault Sandero. Причиной аварии стало то, что автомобилист не справился с управлением.

Напоминаем, что GazetaSPb ранее освещала ДТП с участием двух иномарок, а также сообщала об аварии в Выборгском районе.