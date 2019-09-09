МДТ договаривается с Сокуровым о новом спектакле

На данный момент режиссер не озвучил свое решение. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

На данный момент режиссер не озвучил свое решение. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Александр Сокуров, возможно, займется постановкой нового спектакля для Театра Европы. Зрители увидят результат в начале следующего сезона.

На данный момент представители Малого Драматического Театра ведут переговоры с известным режиссером Александром Сокуровым о возможной совместной работе. Приступить к постановке, основанной на романе Александра Дюма «Дама с камелиями» и опере Джузеппе Верди «Травиата», планируется летом 2020 года.

Как сообщают «Невские Новости», в случае успешных переговоров, спектакль планируется представить зрителям уже в начале следующего сезона.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что Александр Сокуров закрывает свой некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации». Причиной прекращения работы стал недостаток средств для существования фонда.