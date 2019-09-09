В Ленобласти вынесли приговор укравшему икону

32—летний мужчина обвиняется в краже имущества с иконы из храма Казанской Иконы Божьей Матери. Приговор, озвученный в Бокситогорском городском суде, составил 2,5 года в колонии строгого режима.

По информации пресс—службы прокуратуры Ленинградской области, в январе 2019 года злоумышленник оказался на территории Антониево—Дымского мужского монастыря, где совершил неправомерное проникновение в храм Казанской Иконы Божьей Матери. Там преступник обнаружил в киоте икону «Умиление«.

Мужчина вскрыл киот и похитил имущество с иконы. Ущерб, нанесенный храму, оценивается в 470 тысяч рублей.

Средства, добытые незаконным путем, похититель истратил на собственные нужды. Похититель не стал отрицать свою вину, он проведет два с половиной года в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала об опасном преступнике, сбежавшем из тюрьмы по простыням.