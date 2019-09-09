Инопланетяне существуют, но не торопятся

инопланетяне, возможно, еще не достигли нас или сделали это задолго до того, как люди эволюционировали. Фото: https://pixabay.com/

инопланетяне, возможно, еще не достигли нас или сделали это задолго до того, как люди эволюционировали. Фото: https://pixabay.com/

Недавнее исследование, опубликованное в «Астрономическом журнале», показало, что разумная инопланетная жизнь существует, но она просто не торопится, чтобы исследовать галактику.

Работа была создана в ответ на проблему, известную как парадокс Ферми, которая ищет ответ на вопрос, почему люди еще не смогли обнаружить признаки инопланетян.

Ведущий автор исследования Джонатан Кэрролл-Нелленбек сказал Business Insider: «Если вы не учитываете движение звезд, когда пытаетесь решить эту проблему, у вас остается одно из двух решений: либо никто не покидает свою планету, либо мы фактически единственная технологическая цивилизация в галактике».

Но второй вариант оспаривается многими учеными. Скорее всего, обитаемые миры настолько редки, что вам придется ждать дольше, чем любая цивилизация может прожить, прежде чем другая окажется в пределах досягаемости.

Ранее GazetaSPb сообщала