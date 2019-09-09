Пассажир рейса Владивосток-Москва умер в Нижнем Новгороде

Пассажир рейса Владивосток-Москва умер в Нижнем Новгороде
Мужчина скончался до прибытия реанимации. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Мужчина 1956 года рождения на рейсе ВладивостокМосква пожаловался на плохое самочувствие, изза чего самолет вынужденно совершил посадку в Нижнем Новгороде. Пассажир скончался.

В понедельник утром, 9 сентября рейс авиакомпании «Аэрофлот» следующий по маршруту ВладивостокМосква, запросил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. Причиной тому послужило плохое самочувствие одного находящихся на борту пассажиров.

Как сообщает ТАСС, мужчина 63 лет скончался до прибытия на место происшествия реанимации. По предварительной версии, причиной смерти является остановка сердца.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb писала о пассажире рейса Ереван-Москва, который сообщил службе безопасности и полиции о бомбе, которая находится у него в багаже. Сотрудники безопасности проверили багаж и пассажиров, однако ничего не нашли. Сообщившего о бомбе задержали.

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