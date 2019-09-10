В России стартовали продажи Hyundai Creta Rock Edition в ограниченной серии

В России стартовали продажи кроссоверов Hyundai Creta Rock Edition. Автомобили в ограниченной серии.

Новая серия иномарок была собрана на базе максимально оснащенной комплектации Style. Машина получила шестиступенчатую коробку передач и двухлитровый бензиновый двигатель мощностью почти 150 л.с. Кроме того версия оснащается не только полным, но и передним приводом.

Как сообщает «Автостат», сидения из искусственной кожи, передняя панель и вставки передних дверей выполнены в коричневом цвете.

Кроме того, на кузове авто имеется специальная эмблема «Rock».

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Янино были найдены семь автомобилей Hyundai. Их обнаружили в одном месте. По подозрению в угоне был задержан гражданин, который нелегально находился в стране.