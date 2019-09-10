Кран придавил рабочего и переломал ему кости на заводе в Петербурге

Сейчас он находится в реанимации. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сейчас он находится в реанимации. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пострадавшего рабочего госпитализировали в медучреждение, где ему диагностировали перелом костей таза.

Как стало известно GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат, инцидент произошел в цехе одного из заводов на проспекте Стачек в Кировском районе утром 9 сентября. Согласно предварительным данным, 34-летнего мужчину придавил кран во время рабочего процесса.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Городскую больницу №26 в Московском районе. Туда он поступил около 11 утра. Врачи диагностировали у мужчины тяжелый перелом костей таза. Сейчас рабочий находится в реанимации.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Колпино госпитализировали мужчину после падения с лестничного пролета. Он получил серьезные травмы – у него диагностировали кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, гематому лба, закрытые переломы костей носа, груди, таза и позвоночника.