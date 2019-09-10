В Выборге во второй раз стартовал фестиваль водного туризма

В минувшую субботу в Выборге состоялся водный фестиваль. Событие организовал комитет Ленобласти по туризму.

Прошлое мероприятие было отмечено федеральной наградой в финале национальной премии и заняло второе место в одной из номинаций.

Как рассказала ЛЕНТВ24 начальник отдела в сфере туризма комитета Ленобласти по туризму Марина Бочарова, что прошлый фестиваль получился удачным, из-за чего его провели во второй раз.

Посетители могли понаблюдать за гонками на парусниках, байдарках, яхтах и катамаранах. Кроме того на мероприятии выступали гидроциклисты и флайбордисты. Попробовать себя в водном туризме мог любой желающий. Предоставлялась возможность проплыть на серфе и паруснике, просто покататься на катамаране или научиться завязывать морской узел.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что судостроительный завод Выборга спустил на воду судно.