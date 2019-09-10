Рейс из Рима в Петербург может отмениться из-за забастовки Alitalia

Рейс из Рима в Петербург может отмениться из-за забастовки Alitalia
Забастовка сотрудников авиакомпании Alitalia запланирована на 23 сентября. Фото: pixabay

Забастовка сотрудников авиакомпании Alitalia может привести к задержке или отмене рейсов. Об этом россиян предупреждает МИД России.

Как сообщает департамент ситуационно-кризисного центра МИД в официальном Twitter-аккаунте, забастовка сотрудников авиакомпании Alitalia запланирована на 23 сентября. По этой причине россияне, купившие билет на рейсы авиаперевозчика, могут столкнуться с возможными задержками рейсов или их отменой.

В день назначенной забастовки, 23 сентября, в 16:35 в Пулково должен прилететь самолет из Рима. А в 17:35 самолет должен вылететь по обратному маршруту, согласно данным онлайн-табло аэропорта Пулково.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге на 9 и 10 сентября отменили рейсы British Airways из-за забастовки пилотов. Всего компания British Airways отменила более 1,5 тысяч рейсов по причине массовой забастовки пилотов, поводом которой стало их недовольство текущей оплатой труда.

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Рейс из Рима в Петербург может отмениться из-за забастовки Alitalia
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