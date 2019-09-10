Петербург даст 3 млн на реализацию лучшего молодежного проекта

Заявки принимаются от участников в возрасте от 14 до 30 лет. Фото: pixabay.com

Заявки принимаются от участников в возрасте от 14 до 30 лет. Фото: pixabay.com

В городе стартовал прием заявок на премию правительства «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга».

Прием заявок продлится до 24 октября настоящего года. Как сообщает комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, участвовать могут петербуржцы от 14 до 30 лет. Также отмечается, что работы по проекту должны быть начаты к моменту подачи заявки. А также завершиться до 31 декабря.

В рамках конкурса участники проходят два этапа. Вначале заявка оценивается комиссией, а после участник должен лично представить проект перед жюри. Другие подробности можно узнать на официальном сайте комитета.

В 2018 году на конкурс было подано 423 заявки. Из них 30 участников получили на реализацию по 100 тыс. рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщали о конкурсе, который объявил метрополитен Северной столицы.