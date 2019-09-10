Станции Кировско-Выборгской линии метро сделают доступнее для инвалидов

Власти объявили конкурс, в рамках которого найдут подрядчика для разработки предпроекта для переоборудования станций.

Об этом стало известно сегодня, 10 сентября. Обо всем рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Ведомство ищет компанию, которая возьмется за разработку предпроекта для приспособления станций Кировско-Выборгской линии для маломобильных групп населения города. На эти цели готовы выделить 19 миллионов рублей. у подрядчиков есть чуть больше двух недель, чтобы подать заявки для участия в конкурсе. Уже в конце сентября должны объявить обладателя контракта. Он должен будет предоставить препроект к середине мая 2020 года.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что планировка станции метро «Кудрово» будет готова через год. В постановлении подчеркивается, что участок, где планируется строительство станции, находится на территории Петербурга. При этом саму станцию вместе с электродепо «Правобережное» построят на территории области.