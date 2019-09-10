Эксперты взяли на пробу воду из реки Новая

Водоем находится недалеко от Пулково, который чаще всего и влияет на его состояние.

Об этом стало известно сегодня, 10 сентября. Обо всем рассказали в Instagram-аккаунте комитета по природопользованию Санкт-Петербурга. Эксперты ведомства отправились к реке Новой и взяли воду на пробу, чтобы понять, каково ее состояние. Их также заинтересовал канал Новый (Сбросной). Результаты анализов пока неизвестны.

Напоминаем, что местные жители не раз говорили о загрязненной реке. Они присылали фотографии, на которых была видна дохлая рыба – петербуржцы переживали, что такая же участь постигнет всех живых существ. Во всех проблемах обвинили аэропорт, который якобы сливал в воду химию.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Пулково» прекратила сброс грязных вод в реку Новую. Сточные воды петербургского аэропорта больше не сбрасываются на акваторию реки Новая. Слив был перекрыт сегодня, 16 июля. Также завершаются работы по перебросу сточных вод в водоканал Северной столицы